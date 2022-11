La Fédération sud-africaine de football (Safa) a reçu une invitation de la Fédération algérienne de football pour affronter les Bafana pour un match amical international lors de la prochaine pause de la FIFA. Cependant, Broos a refusé l'opportunité d'affronter les champions d'Afrique de 2019 qui espéraient jouer le match au nouveau stade de Baraki d'Alger. Le tacticien belge a expliqué les raisons du refus d'une invitation à jouer contre les Verts. «J'ai refusé parce que je ne voulais pas voyager 24 heures et c'est le problème ici en Afrique, quand vous voulez voyager, vous avez besoin d'une journée et vous devez attendre des aéroports pour vous connecter avec un autre avion», a déclaré Broos à SABC Sports. «Nous l'avons fait assez souvent- nous sommes allés en France, nous sommes allés au Maroc, donc je ne voulais pas avoir un autre adversaire où nous devons voyager 24 heures. Deuxièmement, je pense que ce n'est pas le moment de jouer contre une équipe comme l'Algérie. Ils sont meilleurs que nous en ce moment, alors peut-être que certains gars sont déçus maintenant parce qu'ils étaient prêts à critiquer à nouveau si nous perdons contre l'Algérie. Je suis un peu plus intelligent maintenant qu'il y a quelques mois.» Il a été rapporté que le voyage en Algérie allait être un voyage tous frais payés par la fédération hôte. L'Afrique du Sud accueillera l'Angola et le Mozambique à la place dans le cadre de leurs préparatifs pour les éliminatoires de la CAN 2023 contre le Liberia.