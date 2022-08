La sélection algérienne de football des moins de 20 ans, disputera, aujourd'hui (19 h00), leur match de la demi-finale de la Coupe arabe de la catégorie face à son homologue égyptienne. Les Verts s'étaient qualifiés pour les demi-finales, après avoir battu donc en quarts de finale, la redoutable sélection des Aigles de Carthage, sur le score étriqué d'un but à zéro, tandis que l'équipe égyptienne s'est qualifiée, après avoir surmonté l'obstacle de son homologue marocain, en lui infligeant une défaite sur le score de deux buts à un.

Les Verts ont battu, un des favoris pour le sacre final de cette 8e édition de la Coupe arabe, la Tunisie. Ainsi, les protégés de Mohamed Lacette ont fait le match qu'il fallait, en étant bien inspirés et très combatifs tout au long de la partie, très équilibrée entre les deux équipes. Le but de Belhadj Chekal à la 34e de jeu, sur un centre dans la surface de réparation de son capitaine Mehdi Touenti, a suffi à la sélection algérienne pour mettre la pression du match dans le camp de la sélection tunisienne, imbattable durant le premier tour, avec la meilleure défense (aucun but encaissé) et la meilleure attaque (9 buts). Et c'est finalement sur ce court score que les Verts ont gagné ce premier derby avant de se voir obligés de disputer un second, aujourd'hui, face aux Égyptiens. Là, le coach Lacette devrait revoir sa composante et faire le très bon choix pour le match d'aujourd'hui, véritablement décisif pour passer en finale.

Les joueurs ont d'ailleurs bien montré leur très grande motivation à aller en finale pour offrir à l'Algérie son second titre arabe après celui de 2002. En effet, il est à rappeler que la sélection algérienne des U20 avait atteint à trois reprises, la finale de la Coupe arabe de football.

Les jeunes algériens avaient remporté la première finale en 2002 face au pays hôte, le Yémen (2-1), avant de perdre les deux suivantes face à un même adversaire, l'Arabie saoudite, sur le score de 2-1 en 1985 en Algérie, et sur le même score en 2021 au Caire. Par ailleurs, lors de sa dernière réunion, le comité d'organisation du tournoi, qui s'est réuni lundi dernier, a bel et bien confirmé le déroulement de ce derby maghrébin, sur le terrain du stade «Prince Sultan bin Abdulaziz» de la ville saoudienne d'Abha. En effet, le comité d'organisation de cette compétition régionale a pris note de tout ce qui s'est passé lors des quarts de finale. Le Dr Rajaa Al-Salami a exprimé ses remerciements et sa gratitude à tous les comités, à la direction du tournoi et au secrétariat général de l'Association arabe de football, pour les efforts déployés lors des matchs des quarts de finale, qui se sont déroulés dimanche dernier.

Il a également remercié la société Al-Alameya, les chaînes sportives saoudiennes, les chaînes sportives SSC et toutes les chaînes arabes qui ont diffusé successivement les matchs des quarts de finale. Le comité a également passé en revue toutes les dispositions pour les matchs des demi-finales et le match final, dans tous les aspects administratifs, techniques et organisationnels.