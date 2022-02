L'Entente de Sétif recevra le Raja de Casablanca (Maroc), demain soir à partir de 20h, au stade du 5-Juillet d'Alger en match comptant pour la 2e journée de la Ligue des champions de la CAF. Là, il est important de signaler que les Sétifiens ne peuvent recevoir sur leur stade fétiche du 8-Mai 1945, car cette infrastructure n'est pas homologuée par la Confédération africaine de football (CAF).

Ceci dit, il y a lieu de noter que par manque de moyens financiers, faute de sponsors, il y a eu le départ très remarqué du président du conseil d'administration, Abdelhakim Serrar, qui a quitté le club en cédant ses pouvoirs au directeur général, Fahd Halfaya, lequel a d'ailleurs eu l'accord du CA qui lui a aussi délégué ses prérogatives.

Les joueurs de l'Entente ont laissé de côté leur problème des arriérés financiers pour aborder ce 2e match avec la très grande volonté de remporter la victoire et ainsi prendre une bonne option pour la qualification au prochain tour de cette compétition continentale.

D'ailleurs, les joueurs sont revigorés après le bon résultat ramené de la Guinée face au club local Horoya de Conakry (1-0). La délégation sétifienne a rejoint le pays dans la perspective de préparer ce match d'importance contre les Marocains.

Le staff technique, dirigé par le coach principal le Tunisien Nabil El Kouki, a saisi l'occasion de ce très court stage bloqué, afin de bien préparer le match et aborder cette

2e journée de la Ligue des Champions avant de faire de même, par la suite, face au club sud-africain d'Amazulu. Le nouveau responsable de la SSPA, Helfaya, qui a eu les prérogatives du président Serrar parti, et laissant le club sous la houlette de ce dernier, encourage l'ensemble des joueurs et staff, afin de bien négocier cette rencontre derby dont le nom suffit à expliquer tout l'enjeu qui caractérise une telle confrontation entre pays voisins.

En championnat d'Algérie, et malgré le problème financier qui secoue l'Entente de Sétif, l'équipe se trouve à la 4e place du classement en compagnie de l'USM Alger et du MC Alger, avec 30 points chacun. De son côté, leur adversaire, le Raja, a été tenu en échec par l'Olympique de Khouribga (2-2), mardi, pour le compte de la 17e journée du championnat marocain de football «Botola Pro D1». Lors de la 1ère journée, le représentant algérien s'est imposé à Conakry contre Horoya

(1-0), tandis que le Raja a disposé difficilement d'Amazulu FC (Afrique du Sud) sur le même score (1-0).

Ce qui donne à ce derby maghrébin une autre dimension dans la mesure où le vainqueur si vainqueur, il y aurait, serait le leader de cette poule.

Et comme, Sétif joue à domicile, la pression est donc très lourde à porter par les joueurs qui doivent multiplier les efforts devant une équipe marocaine, capable du meilleur comme du pire...