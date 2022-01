En parallèle avec leur lutte contre la pandémie de Covid-19, comme toutes les autres sélections d'ailleurs, les joueurs de l'équipe nationale algérienne de football feront, aujourd'hui, leur entrée en lice en CAN-2021. Ils affronteront à partir de 14h, la Sierra Leone au stade Japonam à Douala. Champions d'Afrique en titre, les Algériens savent très bien qu'ils sont attendus par tous leurs adversaires, en commençant par celui d'aujourd'hui, dans un groupe E où figurent également la Guinée-équatoriale et la Côte d'Ivoire. Belmadi a enregistré la venue de ses deux joueurs retardataires, à savoir Ryad Mahrez et le défenseur Mehdi Tahrat. Ce dernier, guéri d'une infection au Covid-19, est arrivé, hier, pour rejoindre l'équipe, à pied d'oeuvre depuis samedi soir, au Cameroun. Laissé en confinement à Doha, au terme du stage pré compétitif effectué par les Verts du 27 décembre au 8 janvier, Tahrat a été testé négatif.

De son côté, Mahrez a rejoint le groupe dimanche et s'est même entraîné pour la première fois avec ses compatriotes à Douala. Nul doute que le capitaine des Verts serait dans le «Onze» rentrant de ce premier match d'importance capitale, et qui s'annonce bien difficile pour un détenteur du titre que tout le monde voudrait battre. Par contre, l'entraîneur adjoint national, le Français, Serge Romano et un membre du staff administratif, poursuivront leur confinement au Qatar, jusqu'à leur guérison.

Protocole sanitaire oblige, tous les joueurs algériens convoqués ont passé un test PCR, 2 jours avant ce premier match où ils ont tous été négatifs au Covid-19, mais concernant les joueurs sierra-léonais, deux joueurs ont été positifs, selon les déclarations de l'entraîneur Belmadi dans sa conférence de presse, hier, qui a préféré ne pas divulguer leurs noms. La sélection de la Sierra Léone s'est qualifiée à cette CAN, grâce à une victoire controversée face au Bénin avec cette histoire des tests Covid trafiqués. Sur le plan de l'effectif, il y a lieu de noter la présence du capitaine de l'équipe, Kei Kamara, celui-là même qui a inscrit le but victorieux face au Bénin. Le sélectionneur de l'équipe, John Keister, natif de Manchester est en poste depuis août 2020. Il a donc eu bien du temps pour «monter» une équipe capable de séduire et pourquoi pas créer la surprise dans cette CAN. Mais, comme on le dit à l'unanimité, il n'y aurait pas de surprise avec les Verts, beaucoup plus expérimentés que les Sierra-Léonais et avides de défendre leur titre continental coûte que coûte. Il serait vraiment difficile de battre cette sélection algérienne avec tous ses joueurs bien expérimentés. Pour diriger ce match, la Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre mauricien Imtehaz Heeralall.

Ce dernier, international depuis 2016, sera assisté de Souleyman Almaldine (Comores) et Lionel Hasinjaosoa (Madagascar).