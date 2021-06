La sélection algérienne de football des moins de 20 ans entamera la Coupe arabe des nations aujourd'hui face à la Mauritanie, dans la capitale égyptienne, Le Caire. La sélection algérienne se trouve dans le groupe «A» en compagnie de l'Egypte, le Niger (invité de l'UAFA) et la Mauritanie. Pour participer à cette compétition régionale de la catégorie programmée du 17 juin au 3 juillet 2021 en Egypte, la délégation de la sélection algérienne, se trouve depuis vendredi au Caire. La délégation algérienne qui a été conduite par Hakim Medane, membre du Bureau fédéral et le directeur technique national, Ameur Chafik a été reçue par l'ambassadeur d'Algérie en Egypte, Mohand El Salah Ladjouzi. La délégation est domiciliée à l'hôtel Triumph où elle a pris ses quartiers. Et c'est ainsi que les joueurs et le staff technique ont rejoint dans la soirée vers 19h30, une des annexes du Cairo Stadium pour effectuer la première séance d'entraînement en terre égyptienne. Les joueurs de Mohamed Lacette se sont contentés de deux matchs amicaux seulement pour préparer cette compétition. Le dernier match amical a été perdu par les Verts face à l'équipe réserve de la JS Kabylie (1-2), mercredi dernier. Ainsi et en prévision de cette compétition arabe, la sélection algérienne des U20 a disputé trois rencontres amicales dont les deux dernières ponctuées par deux défaites face respectivement à la JS Kabylie (2-1) et l'USM Alger (3-1), contre une victoire face au NA Hussein Dey (2-1). Le coach national, Mohamed Lacette, a organisé auparavant trois stages de présélection, dont l'avant-dernier effectué du 21 au 25 mai à Sidi Moussa, en présence de 37 joueurs, dont 13 évoluant à l'étranger. Et justement pour cette 7è édition de la Coupe arabe de cette catégorie, le sélectionneur Lacette a sélectionné ses 23 joueurs. Le choix s'est opéré sur des joueurs, après plusieurs stages d'évaluation pour dégager dans un premier temps un noyau ensuite prendre les meilleurs. Ce qui fut fait lors du dernier stage ponctué par la victoire face au NAHD. Les Verts sont décidés à bien entamer cette compétition par une victoire face aux Mauritaniens dont on vante le bon niveau. Par la suite et précisément, mercredi prochain, les jeunes Verts affronteront l'Egypte avant de jouer face au Niger samedi 26 juin pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe. Ainsi, les Algériens entameront le tournoi, aujourd'hui, où il y a lieu de noter également le déroulement du match d'ouverture de la compétition, qui regroupe 16 équipes scindées en quatre groupes de quatre, et opposera l'Egypte au Niger, invité. À rappeler que les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le second tour du tournoi. La précédente édition, disputée en Arabie saoudite, avait été remportée par le Sénégal. Il est utile de rappeler que la première édition de cette Coupe arabe a eu lieu au Maroc en 1983, où l'équipe d'Irak a été couronnée, championne. Deux ans plus tard, lors de la deuxième édition, qui s'est déroulée en Algérie en 1985, l'équipe saoudienne a remporté le titre alors que l'Algérie a terminé à la 2e place. L'équipe marocaine a remporté le titre lors de la troisième édition qui s'est tenue en Irak en 1989.D'ailleurs, l'équipe marocaine a conservé le titre pour la deuxième fois consécutive lors de la quatrième édition qui a eu lieu en 2011. La Jordanie a accueilli la cinquième édition en 2012, et la Tunisie a remporté le titre, tandis que la sixième édition a eu lieu l'année dernière en Arabie saoudite, et le Sénégal a remporté le titre après avoir battu en finale la Tunisie.