Avec l'absence de l'Algérie dans cette Coupe du monde, les Algériens auront donc le choix de «supporter», chacun selon ses préférences, une des sélections en lice, avec bien sûr, un certain regard vers les représentants africains dans cette compétition à savoir, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte avec Salah, le Sénégal, même sans Sadio Mané, le Ghana et le Cameroun qui a éliminé les Verts en match barrage. Et si on veut élargir aussi la liste des sélections à «supporter» par les Algériens, on citera, le Qatar, pays organisateur et pays de résidence du sélectionneur Djamel Belmadi, sans oublier, le Brésil, l'Argentine, la France, la Belgique, annoncés comme pouvant aller le plus loin possible voire remporter ce Trophée. Par ailleurs, et toujours concernant les pays africains en lice dans cette compétition mondiale, on fera remarquer que ce sera une très bonne opportunité pour les entraîneurs locaux africains pour montrer ce dont ils sont capables de réaliser avec leurs sélections respectives devant des ogres du football mondial. Ainsi, on sera donc bien curieux de voir la Tunisie, dirigée par le Tunisien Jalel Kadri, le Maroc par le Marocain Walid Regragui, le Cameroun par le Camerounais Rigobert Song, le Ghana par le Ghanéen Otto Addo et le Sénégal par le Sénégalais Aliou Cissé. Ceci dit, et juste avant le début de cette Coupe du monde, le Qatar, pays organisateur, n'a vraiment pas lésiné sur les moyens pour lancer cette compétition planétaire en ««surprenant» tous les présents et les téléspectateurs, sans oublier les supporters présents dans ce pays, de par cette grandiose cérémonie d'ouverture. En effet, avant le match d'ouverture, Qatar-Équateur, ce Mondial-2022 a débuté dimanche par une cérémonie d'ouverture rappelant celles des Jeux olympiques, avec pour modérateur l'acteur américain Morgan Freeman et pour tête d'affiche un membre du célèbre groupe de K-pop BTS. Il y a lieu de noter également que cette cérémonie d'une trentaine de minutes est placée sous le signe du «respect et de l'inclusion», selon un document transmis par les organisateurs. «Des personnes de races, de nationalités, de croyances et d'orientations différentes se réuniront ici au Qatar et autour des écrans sur tous les continents», a déclaré l'Émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Il a d'ailleurs tenu à ajouter: «Qu'il est beau pour les gens de mettre de côté ce qui les sépare pour préserver leur diversité et ce qui les unit en même temps» «Nous nous rassemblons ici comme une grande tribu.» «Avec de la tolérance et du respect, nous pouvons vivre ensemble»... Ainsi et devant des tribunes quasiment pleines, la cérémonie a débuté par cet échange entre Morgan Freeman et Ghanim Al-Muftah, un jeune homme handicapé. Sur le terrain transformé en scène du stade Al Bayt, à l'architecture imitant les tentes traditionnelles bédouines, pas de Shakira ou de Dua Lipa, dont les noms avaient circulé sur les réseaux et dans les médias. C'est Jungkook, l'un des sept membres du groupe sud-coréen BTS, qui a assuré le spectacle en interprétant Dreamers, l'un des hymnes du premier Mondial au Moyen-Orient et dans le Monde arabe, aux côtés du chanteur qatari Fahad Al-Kubaisi. Avant lui, plusieurs tableaux ont mêlé des éléments culturels traditionnels de la Péninsule arabique (dromadaires, danse folklorique ardah, tambours) et des réminiscences des précédentes Coupes du monde de foot (mascottes, hymnes des Mondiaux et des équipes). Un peu plus tôt, c'est le Champion du monde 1998 français Marcel Desailly qui avait présenté au public le trophée destiné aux vainqueurs le 18 décembre. À noter aussi que plusieurs chefs d'État et de gouvernement étaient présents, au premier rang desquels, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, le roi de Jordanie, ou encore les présidents palestinien Mahmoud Abbas, égyptien Abdel Fattah al Sissi, rwandais Paul Kagame et libérien, l'ancien footballeur George Weah, ainsi que Recep Tayyip Erdogan de Turquie. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres et le président du Comité international olympique Thomas Bach étaient également dans le stade. La France, Championne du monde en titre, était représentée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Enfin à noter que le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur a été remporté par les Équatoriens sur le score de deux buts à zéro.