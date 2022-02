La presse française trop sévère avec Lionel Messi? C'est possible. En tout cas, Cristiano Ronaldo ne bénéficie pas d'un meilleur traitement en Angleterre. De l'autre côté de la Manche, des observateurs comme Jamie Carragher vont jusqu'à conseiller à Manchester United de se débarrasser de leur attaquant. Et si l'on en croit le Daily Mirror, les dirigeants n'ont pas attendu la nomination du futur manager pour parvenir à la même conclusion. En effet, le club mancunien, sans le pousser vers la sortie, n'aurait pas l'intention de retenir l'international portugais s'il demandait à partir un an avant la fin de son contrat. La direction sait qu'il est impossible de bloquer un tel joueur. Mais surtout, certains décideurs se rendent compte de l'erreur commise en récupérant CR7 l'été dernier. Il se dit en interne que MU a cédé à la tentation au niveau marketing, et à l'envie d'empêcher Manchester City de recruter l'ancien Bianconero. Quelques mois plus tard, malgré des statistiques honorables (15 buts toutes compétitions confondues), Ronaldo ne répond pas aux attentes sur le terrain et dans le vestiaire, où le courant ne passerait pas avec certains coéquipiers. On a notamment parlé d'une éventuelle brouille avec le capitaine Harry Maguire, ou de critiques sur le niveau d'exigence dans l'équipe. Ces rumeurs, toutes démenties, pourraient en partie expliquer les envies d'ailleurs du quintuple Ballon d'or, qui tiendrait à disputer la Ligue des Champions, la saison prochaine. Reste à savoir si un grand d'Europe se manifesterait pour une star de 37 ans, et dont les performances ne sont plus compatibles avec son salaire annoncé à 576000 euros par semaine.