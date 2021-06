Discret sur le plan médiatique depuis l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b.), lors des 8es de finale de l'Euro lundi, le milieu de terrain des Bleus Paul Pogba s'est exprimé, pour la première fois depuis cet échec, sur le réseau social Instagram. L'occasion pour le joueur de Manchester United d'afficher sa tristesse. «Parfois le football peut être cruel... cruel et aussi beau. Lundi, le match nous a apporté de la tristesse mais du bonheur à nos adversaires. C'est la beauté du football. Bien sûr, nous aurions tous souhaité avoir un résultat positif. Merci beaucoup à tous nos fans à travers le monde. C'était magnifique de vous voir, de vous entendre et de faire la fête avec vous. Vous nous avez donné de l'espoir et de la joie tout au long de nos matchs. Nous allons garder la tête haute et nous reviendrons plus forts. Enfin, je tiens à féliciter la Suisse», a terminé Pogba avec fair-play