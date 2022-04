L'aventure de Paul Pogba du côté de Manchester United semble toucher à son terme. Blessée au mollet et remplacée par Jesse Lingard dès la 10e minute de jeu à Anfield lors de la cinglante défaite des siens face à Liverpool (4-0) dans le cadre de la 30e journée de Premier League, la Pioche ne devrait, en effet, pas refouler les pelouses du championnat anglais d'ici à la fin de la saison.

Présent en conférence de presse, le week-end dernier, Ralf Rangnick déclarait même qu'il était très probable «qu'il ne sera plus là la saison prochaine». Un divorce devenu inévitable qui intervient notamment après la sortie du Français de 29 ans en mars dernier. Frustré et «pas du tout» satisfait du nombre de trophées du club depuis son retour, qualifiant par ailleurs la saison en cours de «morte», Pogba avait également exprimé ses frustrations tactiques avec le manager intérimaire Rangnick: «C'est simple avec la France: je joue et je joue à mon poste. Je connais mon rôle et je ressens la confiance de l'entraîneur et des joueurs.

C'est normal de ressentir une différence à Manchester United parce que c'est difficile d'être cohérent quand on a souvent un changement de position, ou de système d'équipe, ou de ses partenaires... Ai-je vraiment un rôle?? Je pose la question, mais je n'ai pas de réponse.». En fin de contrat en juin prochain, le milieu français aurait d'ailleurs déjà confirmé à ses partenaires qu'il allait quitter les Red Devils au cours du mercato estival. Si l'on en croit les dernières révélations du Daily Mirror, l'ancien joueur de la Juventus a même déjà informé le reste du vestiaire des Red Devils de son intention de partir pendant l'intersaison.

Dans cette optique, le quotidien britannique précise que le natif de Lagny-sur-Marne a quitté le groupe Whatsapp des joueurs avant même la fin de la saison 2021-2022. Tout sauf un détail pour celui qui s'est récemment fait conspuer par le public d'Old Trafford et qui ne semble clairement pas décidé à prolonger l'aventure en terres mancuniennes. Déjà sur le départ en 2019, le Champion du monde 2018 était finalement resté au club en raison de l'absence d'offres acceptables et de la pandémie de Covid-19.

Mais 10 ans après son départ gratuit pour la Juventus en 2012, Pogba est bel et bien sur le point de terminer sa 2e histoire avec United.

Auteur de neuf passes décisives et un petit but en 27 matchs toutes compétitions confondues, cette saison, la Pioche, symbole de la saison maussade des Red Devils, ne manque cependant pas de courtisans. Courtisé par la Juventus Turin ou encore par le Real Madrid, Paul Pogba reste surtout une cible prioritaire pour le PSG comme nous vous le révélions récemment