Il est - ou sera en tout cas - de retour! Alors que son contrat avec Manchester United va prendre fin d'ici un peu plus de deux semaines, il y a bien longtemps que l'on sait que son avenir s'écrira loin d'Old Trafford. Aucun accord n'a pu être trouvé avec les Red Devils, et Pogba allait donc pouvoir choisir son futur club sans besoin d'avoir le feu vert de la direction mancunienne. Et depuis des semaines déjà, un club est arrivé en force sur ce dossier: la Juventus. Les quelques clubs intéressés comme le PSG ou le Real Madrid s'étaient peu à peu tournés vers d'autres cibles, alors que la presse britannique avait expliqué qu'il avait recalé Manchester City.

Il faut dire que le Français avait laissé de très beaux souvenirs lors de sa première aventure dans le Piémont, entre 2012 et 2016, s'imposant comme l'un des tous meilleurs milieux de terrain du monde. Arrivé comme un jeune espoir, il est reparti en véritable star pour un montant avoisinant les 100 millions d'euros. Mais du côté d'Old Trafford, pour sa deuxième aventure mancunienne, l'international tricolore n'a jamais vraiment réussi à enchaîner les grosses prestations, étant souvent décevant et cible des critiques de la presse locale et des supporters. Dès la reprise, il aura l'occasion de se relancer du côté du Juventus Stadium, puisque selon nos informations, il a signé son contrat avec la Vieille Dame. Il a ainsi paraphé un bail de 4 ans avec le club turinois. Il viendra donc renforcer une équipe de Massimiliano Allegri qui avait besoin de renforts, au milieu notamment. Objectif: permettre à la Juve de retrouver son hégémonie sur la scène nationale, elle qui l'a quelque peu perdu en faveur des clubs de Milan depuis la crise du Covid.

Et avec un Allegri qu'il connaît bien aux commandes, tout semble possible!