La presse anglaise parle à nouveau de l'avenir de Mauricio Pochettino. Pour The Sun, il ne fait aucun doute que l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain rejoindra Manchester United l'été prochain. Le technicien argentin n'attendrait qu'un coup de fil des dirigeants mancuniens pour revenir en Angleterre. Le tabloïd affirme que MU contactera le coach parisien avant l'été prochain, et que ce dernier acceptera le poste sans hésiter. Ce n'est pas la première fois que l'avenir de Pochettino est évoqué en Angleterre. En mai dernier, les rumeurs d'un retour à Tottenham avaient agité la presse anglaise. Puis son nom est régulièrement évoqué à Manchester depuis le renvoi d'Ole Gunnar Solskjaer. Les Red Devils ont nommé Ralf Rangnick pour six mois et voient en «Poche» un coach idéal pour la saison prochaine. Mais dans cette affaire, le PSG aura aussi son mot à dire.