Une journée d'étude abordant les ateliers de contribution de la société civile à la préparation et la réussite de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue en été prochain à Oran, a été ponctuée à Oran «de plusieurs propositions et idées représentant un soutien de plus à la préparation de la manifestation dans tous les aspects», selon les organisateurs. Les travaux se sont déroulés au sein de cinq ateliers constitués pour la circonstance. Chaque atelier a élaboré un rapport comportant des propositions pour enrichir le programme, élaboré par le COJM, portant sur les activités accompagnant le rendez-vous sportif méditerranéen et visant à faire sa promotion. Il s'agit d'ateliers sur la jeunesse et le sport, les circuits touristiques, la culture et les arts, l'environnement, le développement durable, le volontariat et la citoyenneté. Après près de 3 heures de travaux, les rapporteurs des commissions précitées ont présenté les propositions de chaque atelier, qui s'accordait surtout sur la nécessité de mobiliser toutes les couches de la population d'Oran, notamment les représentants d'associations de la société civile pour la réussite de ce rendez-vous méditerranéen. Dans ce contexte, l'atelier jeunesse et sports a suggéré d'organiser des représentations sportives pour les jeunes des associations locales au niveau des places publiques, et d'organiser des forums pour mettre en exergue le rôle du sport dans la réalisation de la paix, en plus d'impliquer les anciens athlètes dans la promotion des jeux à travers les 26 communes de la wilaya et renouant avec les sports traditionnels comme le pitchak et le matreg. De son côté, l'atelier des circuits touristiques a proposé d'installer un chapiteau au niveau du Village méditerranéen, qui accueillera les participants aux jeux, afin de mettre en valeur le patrimoine national dans ce domaine, ainsi que la formation de guides touristiques en nombre suffisant pour mettre en exergue les zones touristiques méconnues des visiteurs d'Oran, et y introduire d'anciens stades et terrains dans la wilaya et autres. L'atelier culture et arts a proposé d'organiser une caravane culturelle pour sillonner les communes de la wilaya, du 1er juin jusqu'au lancement des JM, dont le coup d'envoi sera donné le 25 du même mois, et de prévoir des espaces d'exposition au niveau des infrastructures sportives. L'atelier a appelé à la tenue d'un concours du meilleur quartier d'Oran en marge des jeux, outre l'organisation des journées de volontariat pour le nettoiement du littoral oranais, l'embellissement des édifices publics à travers des campagnes de volontariat. Le dernier atelier concerné par le bénévolat et la citoyenneté a proposé l'utilisation des grands espaces publicitaires pour promouvoir les jeux et entretenir un contact direct avec les citoyens pour les mobiliser afin de contribuer au succès de l'événement sportif méditerranéen et d'impliquer les personnes aux besoins spécifiques dans l'animation des manifestations organisées avant et durant les jeux.