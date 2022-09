Plusieurs personnalités du football africain et autres stars rehausseront par leur présence la cérémonie du tirage au sort du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux 2022, prévu ce soir à l'opéra d'Alger à 19h, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF). «Outre le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, les membres du Comité exécutif de la CAF, les hauts responsables algériens et d'autres personnalités du football africain sont également attendus à cette prestigieuse cérémonie», a indiqué l'instance continentale, ajoutant que parmi les présents figurent Abelmoumene Djabou (Algérie), Mohamed Nasnoush (Libye), Aymen Mathlouthi (Tunisie), Robert Kidiaba (RD Congo), Hytham Mustafa et Mohamed Tahir (Soudan) ainsi qu'Emmanuel Agyeman-Badu (Ghana). L'événement sera diffusé en direct sur les plates-formes de la CAF et sur plusieurs chaînes de télévision en Afrique et au-delà. Pour la première fois, 18 équipes prennent part à la compétition prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. De huit participants lors de la première édition en 2009, le nombre est monté à 16 lors de la deuxième édition au Soudan en 2011 et désormais ce sont 18 équipes qui participent à la phase finale. Le tirage au sort de la compétition marquera le compte à rebours de cette compétition très attendue, à laquelle participeront des joueurs évoluant dans leurs ligues nationales. Patrice Motsepe, attendu aujourd'hui à Alger, présidera le même jour dans la capitale une réunion de son Comité exécutif avec plusieurs points à l'ordre du jour. Au cours de cette réunion programmée dans la matinée dans un hôtel à Alger, il sera question d'aborder plusieurs sujets relatifs au football continental, et notamment le sort de la CAN-2025 prévue en Guinée. Avant de rallier Alger, le premier responsable de la CAF était en Guinée, où il a rencontré notamment le colonel Mamadi Doumbouya, président guinéen de transition, et le chef du gouvernement Dr Bernard Goumou, pour aborder l'organisation de la CAN-2025, devant le retard accusé dans les préparatifs.