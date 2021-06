L'Equipe nationale de football, championne d'Afrique en titre, abordera ce soir (20h45), à Blida, son premier match amical prévu contre la sélection mauritanienne, dans la perspective d'améliorer le jeu des Verts avant la reprise des éliminatoires du Mondial-2022, prévues en septembre prochain. Il est utile de rappeler que l'objectif des trois matchs amicaux que Belmadi veut jouer (la Mauritanie ce soir, le Mali dimanche prochain et la Tunisie le 11 du mois en cours) a été défini comme suit par le coach national: «Il y a l'objectif de progresser, on n'est pas infaillible. Nous n'avons pas le droit de gaspiller ces dates FIFA qui permettent aux joueurs de s'exprimer dans d'autres conditions, un peu plus relaxe. L'autre but est de retrouver les automatismes, il y a plusieurs trucs que je dois prendre aussi en considération.» Sur le plan de l'effectif, Belmadi a convoqué 30 joueurs pour ces trois tests amicaux, et comme Mahrez a disputé, samedi dernier, la finale de la Ligue des Champions alors que M'bolhi a disputé le dernier match de son équipe saoudienne d'Al Ittifak face à l'Ittihad de Djeddah, dimanche dernier, ces deux derniers ont donc été ménagés. Ainsi, les deux joueurs seront dispensés de ce premier match. D'ailleurs ils sont attendus, justement aujourd'hui à Alger.

Cela dit, Belmadi, possède bien dans son effectif des doublures et il aura donc la possibilité de trouver des remplaçants pour les deux joueurs qui doivent être présents lors des deux derniers matchs amicaux des Verts. Et à propos de la sélection mauritanienne, drivée par le sélectionneur français, Corentin Martins qu'il doit affronter ce soir, le sélectionneur des Verts a estimé que «la Mauritanie est en perpétuelle progression et a joué la dernière CAN, elle avait fait deux matchs nuls contre le Maroc aux éliminatoires de la CAN 2021, elle peut nous créer des problèmes». Pour la rencontre de ce soir, Belmadi a déclaré que «c'est un match intéressant pour nous. Ils vont jouer avec un supplément d'âme, ils seront très motivés et vont chercher à nous mettre en difficulté. L'exemple d'Eswatini qui s'est incliné petitement face au Sénégal (1-0) aux éliminatoires en est le parfait exemple». De son côté, Corentin Martins, entraîneur de la sélection mauritanienne a déclaré: «C'est un plaisir que mes joueurs puissent affronter des joueurs de très hauts niveaux qui évoluent dans les plus grands clubs en Europe et qui viennent de gagner la dernière coupe d'Afrique des nations (CAN 2019)». «Mes joueurs sont jeunes et on s'attend à une grande opposition dans laquelle nous allons essayer de faire le meilleur match possible pour apprendre beaucoup et grandir», a ajouté le sélectionneur de la Mauritanie.

Pour le coach des Verts, ce premier match lui permettrait d'avoir une idée sur les disponibilités des joueurs en cette fin de saison, tout en tentant de procéder à des réglages pour assurer la complémentarité entre les joueurs et bien profiter de cette trêve et ces matchs amicaux pour rester dans la dynamique des bons résultats. Belmadi serait bien fidèle à ses plans et alignerait certainement les joueurs, champions d'Afrique. Pour rappel, lors des deux premières journées du 2e tour éliminatoire, les Algériens, versés dans le groupe A, accueilleront Djibouti avant de se déplacer chez le Burkina Faso. Le Niger est l'autre pensionnaire de cette poule.

À l'instar de l'Algérie, la Mauritanie, 101e au classement de la FIFA, 22e au niveau continental, prépare aussi les éliminatoires du Mondial 2022. Pour rappel également, et pour les férus de statistiques, le 3 juin prochain, l'Algérie et la Mauritanie vont se donner la réplique pour la 6e fois dans l'histoire des deux nations. Sur les cinq premières confrontations

(2 officielles, 3 amicales) disputées jusque-là, les Verts se sont imposés à quatre reprises, contre un match nul.

La dernière empoignade, en amical, remonte au 7 janvier 2017, à Blida, où les Fennecs avaient gagné sur le score de 3 buts à 1 sur des réalisations signées Hanni, Bounedjah et Bentaleb.