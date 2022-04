Le cycliste algérien Zaki Boudar, victime d'une lourde chute, vendredi soir, lors de la 5e journée du Challenge Ramadhan actuellement en cours à Alger, a annoncé dans une déclaration au site officiel de la Fédération que ses blessures ne sont que «superficielles» et qu'il est même déjà «apte» à reprendre la compétition. «Dieu merci, les résultats des examens médicaux ont été rassurants. Mes blessures ne sont que superficielles et je devrais pouvoir reprendre la compétition dès mardi, à l'occasion de la 6e journée du Challenge Ramadhan, et avec l'objectif de défendre ma 1ère place au classement général», a ajouté le sociétaire de l'Olympique Baraki. Victime d'une lourde chute lors de cette 5e journée du Challenge Ramadhan, disputée vendredi soir à Ouled Fayet, sur les hauteurs de la capitale, Boudar a été blessé essentiellement au visage. Il a été transféré d'urgence à l'hôpital le plus proche, pour y recevoir les soins nécessaires, avant de passer toute une série d'examens, pour en savoir un peu plus sur son état de santé. Finalement, et aussi impressionnantes soient- elles, ses blessures se sont avérées superficielles, et son médecin traitant n'a pas hésité à lui donner dès lors le feu vert pour reprendre la compétition. Ce sera, aujourd'hui, à l'occasion de la 6e journée du Challenge Ramadhan, prévue sur une distance de 70 kilomètres, sur le circuit du Boulevard Asselah Hocine, à Alger-Centre. Après cinq journées, Boudar totalise 70 points, ce qui lui permet de dominer le classement général chez les seniors, devant Mohamed Bouzidi et Youcef Boukhari, de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), avec 45 points pour chacun d'entre eux.