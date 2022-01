Conduit à l’hôpital pour passer des examens après son choc à la tête lors de Sénégal-Cap-Vert, Sadio Mané va bien. Pareil pour le gardien capverdien, également mis K.-O. Mis K.-O. lors de la rencontre Sénégal-Cap Vert (2-0), après un choc à la tête avec le gardien adverse (lui aussi sonné et expulsé), Sadio Mané a marqué quelques minutes plus tard, mais a tout de même laissé sa place, car il ne se sentait pas bien. Il a d’ailleurs été conduit à l’hôpital pour passer des examens et il y a croisé… le gardien du Cap-Vert. De quoi immortaliser ce drôle de moment. Dans sa story Instagram, l’attaquant du Sénégal a lui-même rassuré ses fans après son choc à la tête et sa prise en charge à l’hôpital. « Tout va bien, merci à tous pour les messages », a-t-il écrit.