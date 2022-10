Plus de 4600 coureurs ont retiré leurs dossards pour prendre part vendredi prochain, à la 16e édition du semi-marathon international de Béjaïa, prévu sur un parcours de 21 km, ont annoncé les organisateurs. Dans ce flot, figurent des représentants issus de 49 wilayas et 16 pays et qui se donnent comme objectif de battre le record de la compétition (1 heure, 01 seconde et 37/100). «Le niveau sera très élevé, notamment avec la participation d'athlètes de haut niveau», notera Mohamed Laâroug, vice-président de l'Athlétic méditeranean Club de Béjaïa (AMC), initiateur traditionnel de la course, signalant la présence d'athlètes chevronnés, en provenance du Kenya, Éthiopie, Afrique du Sud, Ouganda, France, etc. connus pour être des spécialistes des courses de fond. Les participants emprunteront la boucle habituelle du parcours qui va du stade de l'unité maghrébine et retour en passant par les grandes artères de la ville, Lekmis, la haute ville, le parc de Gouraya, le port et l'arrière port, la brise de mer, etc. et qui rassemblent des sites et des paysages d'une beauté à couper le souffle et donnent un magnifique aperçu de la ville de Béjaïa. Parallèlement à cette course, réservée essentiellement aux champions et aux compétiteurs, l'évènement va faire une place belle, aux amateurs férus d'exercices physiques, invités à courir ou à crapahuter sur une distance de 7 km juste pour le plaisir du défi, notamment pour ceux dont l'âge va au-delà de 50 ans et qui auront à coeur, de montrer leur continuel jouvence. C'est aussi le cas pour la course jeunesse composée de plus 1000 élèves appelés à concourir sur une boucle de 2500 mètres de s'identifier aux athlètes présents ou de prendre de la bonne graine auprès des aînés. Cette course, devenue au fil des années l'évènement sportif de la ville va être aussi saisie pour sensibiliser autour des questions de l'environnement. Ainsi, il a été décrété dans tout le périmètre urbain, de ne pas circuler en voiture, et d'en faire un moment sans véhicule et sans pollution.