Quelque 386 candidats ont été retenus et classés en trois catégories lors du premier casting entrant dans le cadre des recrutements artistiques en prévision des cérémonies d'ouverture et de clôture de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), prévue l'été prochain à Oran. Les candidats retenus à l'issue du premier casting, qui a eu lieu du 27 au 29 avril au niveau de la maison des jeunes Ahmed-Maoued à Oran et pour lequel ont été enregistrées 504 inscriptions, seront versés dans les catégories des danseurs professionnels, danseurs amateurs et figurants. Un deuxième casting s'inscrivant dans le même cadre aura lieu le 28 mai au Village méditerranéen de Bir El-Jir, sous l'égide de la commission culturelle du Comité d'organisation des JM (COJM), informe-t-on, soulignant que le choix des participants aux cérémonies concernées est effectué par un jury international professionnel composé d'experts en danse, musique et mise en scène. Les candidats retenus dans les deux castings bénéficieront d'un stage bloqué de trois jours dirigé par des chorégraphes et danseurs professionnels, et ce, du 29 au 31 mai au Village méditerranéen, fait-on savoir.

La cérémonie d'ouverture des JM est prévue pour le 25 juin prochain. Elle aura pour théâtre le nouveau stade olympique de 40 000 places d'Oran, alors que celle de clôture est fixée au 6 juillet au niveau de la même infrastructure relevant du nouveau complexe sportif de la capitale de l'Ouest, rappelle-t-on.