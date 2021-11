L'Algérie affrontera Djibouti, vendredi prochain, au Cairo Stadium (14h) pour le compte de la 5e journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022. Et pour ce faire, le staff technique des Verts, avec à sa tête le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a programmé un stage au Caire, tout en scindant l'arrivée des joueurs en Egypte en 2 parties. C'est pourquoi, le 1er groupe, composé du staff technique, des membres des autres staffs et de 3 joueurs, en l'occurrence Djamel Benlamri, Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah, se trouve depuis hier dans la capitale égyptienne, Le Caire. «La délégation a été conduite par le président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara. Elle a fait une escale par Paris, afin de récupérer l'ensemble des joueurs évoluant en Europe, avant de rallier la capitale égyptienne», a écrit la FAF sur son site. D'ailleurs, lors de sa dernière conférence de presse, ce dimanche, Belmadi l'a bien précisé: «L'aspect de la récupération sera primordial. On jouera le 12, la récupération commencera dès demain (hier, ndlr). Vu qu'il y a une journée de championnat, on a fait en sorte d'éviter le long voyage vers Alger, qui prend plus d'une journée. On partira de Paris au Caire, ensuite après le match, on ralliera Alger. On arrivera ici vers 22h ou 23h. On a ce qu'il faut pour récupérer, les joueurs pourront dormir dans leur lit. Il y aura une gestion des états de forme des uns et des autres», a expliqué le sélectionneur des Verts. Au passage, Belmadi a évoqué avec une certaine nostalgie, l'Egypte d'où il avait arraché la coupe d'Afrique 2019: «L'Egypte nous rappellera beaucoup de souvenirs. On a pris le même hôtel, histoire de rajouter ce genre de souvenirs. Les joueurs sont heureux, le climat est clément, c'est un bon petit stage à l'extérieur. On va bien pouvoir préparer ce match-là. J'ai envie de dire ces deux manches-là. Le terrain est en très, très bon état, je crois qu'on va pouvoir s'y entraîner pour toutes nos séances. De bons souvenirs, je pense», a-t-il conclu. Ainsi, et à leur arrivée, hier, en fin d'après-midi au Caire, les Verts ont effectué une première séance d'entraînement. L'effectif a été scindé en 3 groupes, avec d'un côté les joueurs qui ont évolué la veille avec leurs clubs qui auront une séance plus courte, et de l'autre ceux qui ont joué avant et ceux qui sont au repos, depuis quelques jours, qui feront l'objet d'un travail un peu plus long et adapté. Concernant ce premier match contre Djibouti, Belmadi prend toutes ses précautions, comme d'habitude d'ailleurs, où il ne laisse rien au hasard. Ainsi, n'a-t-il pas précisé lors de sa conférence de presse que «dans cette rencontre, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération». «Nous avons des joueurs sous la menace d'une suspension, d'autres sont en manque de compétition ou ont joué il y a trop longtemps. Je citerai comme exemple les joueurs qui évoluent au Qatar à l'image de Bounedjah ou encore Benlamri qui ont joué le 3 ou le 4 novembre. Nous allons affronter Djibouti le 12 et le Burkina Faso le 16, les joueurs doivent rester compétitifs», a-t-il déclaré. Le sélectionneur des Verts a tenu à faire remarquer que «certains disent qu'on peut jouer avec une équipe B, moi je dis qu'il faut montrer beaucoup de respect envers chaque adversaire. Mais il faut savoir aussi que c'est beaucoup plus complexe que ça et il y a beaucoup plus d'éléments à ne pas négliger. Il y a des joueurs qui manquent de temps de jeu, d'autres qui en ont trop, c'est tout un équilibre. Maintenant, l'objectif c'est de gagner ce match et pour cela il faut une équipe compétitive». Belmadi a ajouté qu'il y a un second point: «Il y a», dit-il, «le Burkina Faso qui arrive derrière et pour cette rencontre il faut aussi avoir une équipe compétitive. Tout cela fait qu'il faut gérer, les cartons, le temps de jeu...».





Meilleur entraîneur du monde (FIHS)

Belmadi nominé

La Fédération internationale d'histoire et de statistiques a rendu publique sa liste des entraîneurs retenus pour le titre de meilleur coach pour l'année 2021, dans laquelle figure Djamel Belmadi. Le nom du sélectionneur national est aux côtés d'un groupe des entraîneurs les plus brillants du monde. L'entraîneur des Fennecs concourt pour ce Prix sur une liste de 20 entraîneurs, dont le nom du vainqueur sera révélé au cours de ce mois de novembre. Il faut dire que la nomination de Belmadi se justifie par les résultats réalisés par la sélection algérienne, qui en est à 31 matchs sans défaite.