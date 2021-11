Un Euro à travers l'Europe, c'était son idée. La fête européenne du football, l'été dernier, devait être l'apothéose du mandant de Michel Platini à la tête de l'UEFA. Entre combat judiciaire et crise du Covid-19, l'Euro 2020, reporté en 2021, n'a pas eu le succès populaire escompté. Après plusieurs années d'inéligibilité à cause de son procès et de sa suspension lui interdisant tout poste sur l'échiquier footballistique, Platini en avait enfin fini et espérait d'ailleurs retrouver un jour un rôle dans les instances qu'elles soient françaises, européennes ou mondiale. Force est de constater que les rêves de l'ancien meneur des Bleus commencent petit à petit à s'éteindre. Invité de la Revue de l'alter Foot, l'ancien président de l'UEFA avoue être laissé de côté depuis son retour à la vie «normale». «Je n'ai aucun rapport avec la fédé, aucun rapport avec la FIFA, aucun rapport avec l'UEFA. Ils ne viennent pas vers moi. J'ai l'impression de déranger. L'UEFA ne m'a pas invité à l'Euro, alors que c'était mon idée, l'Euro dans onze pays. Et pour la Nations League, compétition que j'ai créée, la finale qui se déroule à Turin, avec l'équipe de France en plus, tu crois qu'ils m'auraient invité? C'est très football, ça. On oublie facilement le passé dans le football. Churchill disait que ‘celui qui a oublié son passé n'a pas d'avenir'. Après, ça ne me dérange pas, il y a tellement de cons là-bas. Je suis mieux ici (à Cassis, lieu de l'entretien), à faire un golf, manger avec mes amis (rires). Le monde ne m'attend pas.» S'étant presque fait une raison, le triple Ballon d'or n'a pas hésité à cartonner celui qui a été son assistant et l'un de ses proches à l'époque de sa présidence à l'UEFA: Gianni Infantino. Pour Platini, la FIFA est devenue encore plus une machine à sous qu'à son époque et sa vision, à l'opposé de celle de Suisse, ne lui offre que peu de perspective de retrouver un travail à la FIFA. «À la tête des institutions, tu as des gens qui ne pensent qu'à faire du business, a-t-il déploré dans cette grande interview. Regarde ce que fait Infantino depuis qu'il est arrivé. Pourquoi la Coupe du monde à 48? C'est plus de matchs, plus d'argent. Et la Coupe du monde tous les 2 ans? C'est plus de matchs, plus d'argent. La Superligue, puisqu'il est à l'origine de la Superligue, c'est pareil, plus de matchs, plus d'argent pour les clubs. Infantino, je le connais, il a été mon assistant pendant 10 ans...»