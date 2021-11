La sélection algérienne de football, est depuis samedi dernier, en regroupement au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, où elle prépare le prochain match décisif contre le Burkina Faso, prévu, demain au stade de Blida. Ce match rentre dans le cadre de la dernière journée du groupe A des éliminatoires du Mondial-2022. Belmadi a même programmé une conférence de presse, aujourd'hui, au CNT durant laquelle il évoquera la préparation de son équipe et fera le point sur différents sujets, entre autres l'état de santé des joueurs et leur niveau actuel. Ainsi, et après le retour des Verts à Alger, après avoir battu, vendredi, Djibouti au Caire (4-0), Belmadi a préféré effectuer les entraînements au stade du CNT de Sidi Moussa, au lieu de celui de Tchaker à Blida, pour retrouver la pelouse en bon état. Encore, faut-il espérer que cette pelouse soit praticable, à la suite des pluies abondantes qui déferlent depuis quelques jours. Lors des séances programmées par le staff technique, les joueurs ont été soumis à des séances de récupération très importantes dans ce genre de regroupement qui interviennent à quelques jours d'un match officiel. Le temps presse et Belmadi n'en a pas au vu de la courte période entre le dernier match contre Djibouti et celui du Burkina, entrecoupés par un voyage du Caire vers Alger. De retour à Alger, Belmadi s'est vite attelé à la tâche pour mettre les bouchées doubles, afin que tous les joueurs soient prêts pour le match de demain, où les Verts retrouveront avec plaisir leur cher public. Et pour ce match, le coach national insiste en indiquant: «Nous devons oublier le match de Djibouti et nous concentrer sur le dernier rendez-vous des éliminatoires face au Burkina Faso. La victoire est impérative pour pouvoir se qualifier pour les barrages haut la main.» Après la victoire de l'Algérie sur Djibouti (4-0), vendredi dernier, le Burkina Faso a réalisé une mauvaise opération, en se contentant d'un nul face au Niger au Grand stade de Marrakech (1-1). A l'issue de ces résultats, l'Algérie s'est emparée seule de la 1ère place avec 13 points, avec deux longueurs d'avance sur le Burkina Faso (11 pts). En d'autres termes, Djibouti et le Niger n'ont plus rien à espérer dans ce groupe «A» et ne joueront que pour remplir une formalité. Quant aux Algériens et Burkinabè, c'est la qualification aux barrages du Mondial qui les intéressent. Or, il n' y aura qu'un seul des 2 pays qui sera qualifié. Les pronostics sont en faveur des Verts, dans la mesure où ils ont une équipe bien supérieure à celle du Burkina Faso, avec tous les respects qu'on doit au football burkinabè, ensuite, parce que le coach du Burkina devrait composer avec une équipe amoindrie par plusieurs joueurs, ayant déclaré forfait, soit pour blessure, soit pour suspension. Pendant ce temps, et à quelques heures de ce match, Kamou Malou, a estimé que la qualification pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial 2022 est toujours possible, malgré le nul concédé par les Etalons face au Niger (1-1), vendredi dernier, à Marrakech (Maroc), pour le compte de la 5e et avant-dernière journée. «La qualification est toujours possible. C'est le football, on va prendre cela avec philosophie. On va jouer crânement nos chances en Algérie. Même si on gagnait ici, il fallait qu'on aille gagner à Blida. Le problème reste entier. Seulement qu'on parte sur le plan mental, un peu diminué sinon, c'est toujours la même chose», a déclaré Kamou Malo, à l'issue de la rencontre. Après le match nul (1-1), contre le Niger, aucun calcul n'est possible pour les Etalons. Le Burkina Faso doit à tout prix s'imposer pour obtenir sa qualification pour les matchs de barrages.