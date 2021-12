La sélection algérienne de football a écarté difficilement le Maroc, samedi dernier à Doha, aux tirs au but (5-3), alors que le quart de finale qui les avait opposés s'était soldé par un nul (2-2), après prolongations. Elle disputera sa demi-finale, mercredi prochain, face au pays organisateur, le Qatar. D'aucuns savent que dans toutes les phases finales des compétitions, les sélections rencontreront d'une manière progressive des équipes de plus en plus fortes jusqu'à la finale. Les Verts ont entamé la compétition, en dominant outrageusement des Soudanais méconnaissables (4-0), grâce notamment à un doublé de Baghdad Bounedjah. Par la suite, ils ont battu une accrocheuse équipe du Liban (2-0), dont le compartiment défensif a tenu bon jusqu'aux 20 dernières minutes de la partie. Qualifiée au terme de cette 2e rencontre, au même titre que l'Egypte, avec 6 points chacun, et en ayant la même différence de buts (+6), les deux favoris du groupe allaient se donner rendez-vous, mardi soir, au stade Al-Janoub d'Al-Wakrah. Algériens et Egyptiens, qui se sont quittés sur un score de parité (1-1), se sont fait départager au terme du classement du fair-play, selon les règlements de la compétition chapeautée par la FIFA. Avec 4 cartons jaunes et un rouge (expulsion du jeune Yacine Titraoui à la 90'+4, ndlr) pris au cours de cette rencontre, l'Algérie a fini par céder la 1ère place à l'Egypte, qui a pris 3 cartons jaunes. C'est ainsi qu'ils ont rencontré le Maroc en quarts de finale. De son côté, le Qatar poursuit son sans-faute dans cette Coupe arabe qu'il veut gagner chez lui, en tant que pays organisateur et préparateur du Mondial-2022. Ainsi et après avoir remporté ses 3 matchs de poule, face au Bahreïn (1-0), à Oman (2-1) et l'Irak (3-0), le Qatar n'a fait qu'une bouchée des Émirats arabes unis en quarts de finale (5-0), devant 63 439 spectateurs, un record pour un match de football dans l'histoire du Qatar. Les hommes de Francesc Sanchez ont rapidement trouvé l'ouverture, après le but contre son camp d'Ali Salmeen (6'), avant d'obtenir deux penalties, convertis par Ali Almoez (2-0, 28') puis Boualem Khoukhi (3-0, 36'). Juste avant la pause, Abdulaziz Hatim (4-0, 44') et Almoez, auteur d'un doublé (5-0, 45+1'), ont conclu la balade du Qatar, qui s'est contenté de gérer son large avantage en 2e période. Ainsi, le Qatar, pays hôte, veut bien poursuivre sa bonne dynamique depuis plusieurs années. Les champions d'Asie en titre s'appuient sur plusieurs joueurs qui ont remporté, il y a 2 ans, la coupe d'Asie de l'AFC, 1er grand trophée international de leur histoire. Le meilleur buteur Almoez Ali, le capitaine Hassan Al Haydos et le Joueur de l'année 2019 de l'AFC, Akram Afif, sont tous présents. Côté, algérien, la sélection championne d'Afrique en titre, se présente avec un bel effectif avec, notamment dans ses rangs, Yacine Brahimi et El Arabi Soudani, qui ont tous deux participé à la Coupe du monde de la FIFA 2014, ainsi que Baghdad Bounedjah, qui évolue en club au Qatar et avait été l'auteur du but victorieux de la coupe d'Afrique des nations 2019 et ce, sans oublier Youcef Belaïli, qui a fait sensation, lors du match contre le Maroc avec l'inamovible gardien de but le «Raïs» M'bolhi...