Ce choc entre voisins de la Mitidja devrait le plus captiver l'attention en cette 1ère journée du championnat de Ligue 2, prévue aujourd'hui à 16h, car outre la grande rivalité qui oppose les deux clubs, l'enjeu sportif sera également de taille. En effet, le WAB reçoit le RCA avec pour seul mot d'ordre «la victoire» et ce, pour éviter de se faire distancer davantage par le leader JSM Béjaïa, qui compte déjà 34 points et qui impose un rythme infernal depuis quelques semaines.

Autrement dit, les formations du peloton de tête n'ont plus droit à l'erreur, si elles tiennent toujours à jouer les premiers rôles, et encore plus dans ce duel direct considéré comme un match «à six points», tout en espérant un faux pas de la JSMB à Ouargla devant le CR Béni-Thour. De leur côté, les trois premiers au classement général du groupe Est, à savoir l'USM Annaba, le HBC Laïd et l'US Chaouïa seront appelés à se déplacer respectivement chez l'AS Khroub, le MCE Eulma et le CA Batna, des clubs de milieu de tableau mais qui flirtent encore avec la zone rouge, faisant que la victoire leur sera indispensable, surtout dans ces matchs à domicile, afin de se mettre le plus tôt possible à l'abri.

Une situation qui leur permettra aussi d'éviter toute mauvaise surprise lors des dernières journées, pendant lesquelles il sera probablement tard pour essayer de rattraper le coup. Autre duel intéressant à suivre dans ce groupe Est, le choc des mal classés DRB Tadjenanet - CRB Ouled Djellal, entre l'avant-dernier du classement général et son prédécesseur. Dans le groupe Ouest, le choc ASM Oran - CR Témouchent, entre le deuxième qui reçoit le troisième, sera suivi avec attention. Les 2 clubs ont respectivement 3 et 6 points de retard sur le leader MCB Oued Sly, faisant que l'un comme l'autre voudront certainement l'emporter jeudi pour rester en contact.

Pour sa part, le MCBOS, qui reste sur une victoire difficile à domicile contre la JSM Tiaret (2-1), est appelé à se rendre chez le mal classé US Remchi, alors que les deux derniers au classement général, le RCB Oued R'hiou et l'OM Arzew auront la chance de jouer sur leurs propres terrains, devant respectivement l'IRB El Kerma et le SKAF El-Khemis.