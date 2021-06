La sélection nationale de football des moins de 20 ans (U20) aura fort à faire, cet après-midi, à partir de 18h, en rencontrant son homologue marocaine pour le compte des quarts de finale de la Coupe arabe. D'ailleurs, la sélection algérienne a eu beaucoup de frayeurs avant de se qualifier, sur le fil, pour ces quarts de finale de la Coupe arabe des nations, après avoir arraché le match nul (2-2) face au Niger, samedi dernier au Caire (Egypte), à l'occasion de la troisième et dernière journée du groupe A. Devant une sélection présente dans ce tournoi en tant que simple «invité», le Niger, a failli éliminer les Verts en malmenant les Algériens, en première mi-temps.

Méconnaissables, les Algériens, ont été menés au score par le Niger bien organisé. Adem Omar a permis au Niger de prendre l'avantage au score à la 23e minute, avant de voir son compatriote Salah Simila doubler la mise à la 39e minute. La mi-temps est donc sifflée sur le score de 2 buts à zéro en faveur du Niger devant une équipe d'Algérie, à côté de la plaque, pour ne pas dire, hors sujet. De retour des vestiaires, le coach national, Mohamed Lacète, a procédé à quatre changements, dont un forcé, qui ont complètement métamorphosé l'équipe. Et c'est, petit à petit que les Verts reprennent le jeu à leur compte et dominent cette seconde et utile mi-temps. Ironie du sort, et au vu du pressing des Verts, c'est justement, le défenseur nigérien, Ahmed Mustapha qui réduit la marque au profit de l'Algérie en marquant contre son camp à la 56e minute.

Et c'est finalement grâce à Adem Dougui que les Fennecs ont réussi à égaliser dans le temps additionnel, à la suite d'une frappe puissante détournée dans la cage par le portier adverse. Ainsi, les Verts terminent à la deuxième place du groupe «A» avec un total de 4 points, derrière l'Egypte, première avec 6 points. Le bilan des Verts est bien moyen avec une victoire, un nul et une défaite. Ils accompagneront donc au

second tour l'Egypte, pays hôte. Auteurs d'un parcours sans faute, les Pharaons ont réussi la passe de 3 en battant la Mauritanie, sur le score de 4 buts à 1. A la suite de cette qualification, l'Algérie rencontrera, cet après-midi, le Maroc au stade du Caire. Et il se trouve que, jusqu'à présent, le Maroc a enregistré un sans-faute comme parcours, avant de se qualifier aux quarts de finale. Les Marocains ont battu le Tadjikistan puis Djibouti (4-0) et enfin les Emirats arabes unis (5-0) pour terminer cette phase des poules à la première place de son groupe. Avec une attaque aussi prolifique, la sélection algérienne aura donc fort à faire pour passer cet écueil marocain et se qualifier en quarts de finale. Le coach adjoint de la sélection algérienne, Mourad Slatni reconnaît: «On sait parfaitement que face au Maroc, notre mission sera très difficile mais, nous sommes décidés à gagner ce match pour nous qualifier en demi-finale.

Bien que notre championnat des jeunes soit à l'arrêt depuis 18 mois, ce qui montre que notre qualification en quarts de finale est de bon augure, montrant que nous possédons de bons joueurs à qui, il faut beaucoup de compétitions et un suivi continu pour mieux percer.»