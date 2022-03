Les joueurs de la JS Kabylie terminent leur stage en Tunisie avec une belle victoire sur la plus petite des marges aussi soit-elle. Le résultat face à l'équipe tunisienne de Sousse et la prestation des joueurs laissent entrevoir un avenir très prometteur, s'accorde-t-on à dire. L'on remarque une grande symbiose entre les compartiments et une meilleure circulation de la balle. Un bon présage pour les connaisseurs. En fait, il y a lieu de souligner à ce sujet, le travail effectué par le coach tunisien Ammar Souayah qui commence à trouver le bout du fil après une période d'hésitation. Il faut dire aussi que Souayah est un fin connaisseur du football algérien, maghrébin et africain en général, ce qui l'a bien aidé à s'installer dans une bonne tendance positive. Ces bons signes doivent, toutefois être concrétisés dans les prochaines rencontres de la JSK qui devra, déjà, commencer à prendre quelques points à Biskra où elle devra affronter ce lundi le club local, l'USB, qui est aussi à la recherche de points. En déplacement, les camarades de Nezla n'ont pas sur les épaules la pression de l'obligation de résultat mais le meilleur serait de réaliser le meilleur score possible afin de rester collé au premier peloton de la course au titre de championnat de Ligue 1. De toutes les façons, l'explication avec le club local ne sera pas aisée, car l'enjeu de la rencontre montre déjà des signes d'une belle confrontation. Les Canaris qui évolueront donc à l'extérieur de leurs bases comptent réaliser un bon résultat afin de rassurer leurs supporters qui ne sont pas contents du recul constaté dans le classement. Après s'être installés à la 4e place, les Jaune et Vert ont reculé de 2 points sans même avoir joué. Il est vrai que les clubs qui constituent le 1er carré ont quelques matchs de retard qui leur servent de perche pour glaner des points, mais il n'en demeure pas moins que la JSK devra s'accrocher à ce 1er carré dans l'optique de jouer pour le titre. Une tâche qui n'est plus dans le domaine de l'impossible, maintenant que les choses semblent rentrer dans l'ordre au niveau du club kabyle. En effet, après une longue période passée dans la zone de turbulence, les soucis du club de la Kabylie semblent trouver des solutions graduellement. Le plus difficile aura été réglé avec le versement de la prime de participation à la coupe de la Confédération africaine de football. Un argent qui a permis de régler relativement le problème des salaires des joueurs qui ont passé des semaines à réclamer leurs mensualités. Aussi, après cette embellie, les joueurs commencent à montrer des signes de motivation et de volonté de réaliser de bons résultats. Il est vrai que le mental est très important dans ce cas de figure.

D'ailleurs, cela s'est rapidement vérifié au niveau de l'effectif qui répond de plus en plus à la tactique choisie par le coach Souayah.