Elu président de Benfica, en octobre dernier, l'ancienne gloire portugaise Rui Costa cherche un remplaçant à son entraîneur Jorge Jesus, de plus en plus critique dernièrement, surtout après la lourde défaite sur la pelouse du rival Porto en coupe du Portugal (3-0). Pour lui succéder en cas de départ, l'ex-international de la Seleçao (94 capes, 26 buts) penserait à un coéquipier qu'il a connu du côté de l'AC Milan: Andrea Pirlo. Selon les informations de Calciomercato, l'ancien technicien de la Juventus Turin aurait déjà été contacté par le président benfiquista pour prendre les rênes des Aigles prochainement. Néanmoins, la presse lusitanienne mentionne d'autres noms présents dans la short-list: en effet, l'ex-coach de l'AS Rome et du Shakhtar Donetsk Paulo Fonseca serait également envisagé, tout comme l'ancien de Wolverhampton Nuno Espirito Santo, passé sur le banc portuan lors de la saison 2016-2017.