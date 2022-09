AAu Real Madrid, les Karim Benzema (34 ans), Luka Modric (37 ans) et Toni Kroos (32 ans) ne sont pas éternels. Le champion d'Espagne le sait bien, et ses dirigeants ont entrepris ces dernières années un rajeunissement de l'effectif pour préparer l'avenir. Sur les cinq dernières années, la Casa Blanca a recruté plusieurs jeunes talents. On pense à Vinicius Junior, Rodrygo, Eduardo Camavinga ou encore Federico Valverde. Les Merengue espéraient en faire de même avec Kylian Mbappé l'été dernier, mais l'attaquant français a préféré prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Ce dossier restera un terrible échec pour le Real, qui s'est toutefois consolé en déboursant 80 millions d'euros (+ 20 millions d'euros de bonus) pour acheter un autre Tricolore talentueux, Aurélien Tchouaméni. Le Real ne compte pas s'arrêter là. Le président madrilène Florentino Pérez veut continuer la rénovation de l'effectif et devra également pallier des départs. En fin de contrat en juin, le milieu Dani Ceballos ainsi que les attaquants Marco Asensio et Mariano Diaz partiront sans doute libres. À l'heure actuelle, une prolongation n'est pas dans les tuyaux. De plus, d'autres joueurs peuvent vouloir partir ou seront poussés vers la sortie s'ils ne répondent pas aux attentes. Il faudra remplacer tout ce petit monde. De nouveaux renforts sont donc attendus dans les rangs merengue d'ici la saison prochaine.

Et, a priori, l'argent ne sera pas un problème. En effet, le quotidien espagnol AS affirme que la direction madrilène dispose de 425 millions d'euros disponibles dans les caisses! De quoi mener à bien plusieurs dossiers très alléchants, comme celui du milieu de terrain Jude Bellingham (19 ans). Courtisé par de nombreux grands clubs européens, comme Liverpool, Manchester United ou encore Chelsea, l'international anglais du Borussia Dortmund est considéré comme l'objectif numéro un du Real Madrid pour l'été 2023, expliquait Marca lundi. Et le joueur ferait justement du champion d'Europe en titre sa priorité en cas de départ. Dans ce dossier, son club a fixé un prix de 150 millions d'euros. Un tarif qui est donc dans les cordes des Merengue.