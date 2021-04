Malgré ses blessures à répétitions et son adaptation compliquée, Eden Hazard serait toujours désiré à Madrid. Selon France Football, Florentino Pérez, réélu à la présidence du Real Madrid, compterait sur l'attaquant belge et souhaiterait le voir réussir chez les Merengue malgré ses nombreuses difficultés depuis son arrivée à l'été 2019. Le conseil d'administration du club qui s'est réuni ces derniers jours a semblé catégorique: un départ d'Eden Hazard n'est pas envisageable, ni envisagé. Malgré les volontés du club de la capitale espagnole de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland, l'international belge est toujours dans les plans du président.