«Je pars car j'ai l'impression que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, il ne m'offre pas le support pour construire quelque chose à moyen ou long terme.» Lundi, Zinedine Zidane expliquait les raisons de son départ du Real Madrid dans une longue lettre ouverte. Et autant dire que celle-ci n'a pas plu au sein du club espagnol. Si le Real n'a pas voulu communiquer, officiellement, sur les propos de «Zizou», les Merengues ont tenu à faire passer des messages dans les médias locaux. Ainsi, la presse madrilène a relaté, hier matin, l'amertume de la direction madrilène après la sortie de son désormais ex-entraîneur, qui a regretté le manque de soutien en interne et certains messages divulgués aux médias pour lui mettre la pression, lorsque l'équipe rencontrait des difficultés. Selon Marca, la sortie de Zidane est jugée «excessive et déplacée» au sein du club. Les dirigeants ne partagent pas ses propos et regrettent le manque d'autocritique du Français. Ils lui reprochent, notamment sa gestion de certains joueurs sur lesquels il n'a pas compté, comme Luka Jovic ou Martin Ødegaard, qui ont réalisé de bonnes performances en prêt. Le journal ajoute que certains en interne estiment même que c'est le Champion du monde 1998 qui a tourné le dos à plusieurs personnes avec ses décisions. De son côté, AS précise que le président Florentino Pérez était au courant des reproches formulés par Zidane. Le coach lui avait envoyé plusieurs signaux depuis le début de l'année, puis les deux hommes en avaient discuté lors de la réunion de mercredi dernier, lors de laquelle «ZZ» a annoncé son choix de partir. Mais Pérez n'a jamais pensé qu'il dévoilerait ses plaintes publiquement. Malgré son respect pour son ancien joueur et entraîneur, le patron de la Maison Blanche est «profondément déçu», précise le quotidien Cependant, les deux médias assurent que le club n'entrera pas en conflit avec Zidane, qu'il continue d'admirer pour ce qu'il a représenté au cours des nombreuses années passées dans la capitale espagnole, sur le terrain puis sur le banc. Le Real tenait tout de même à lui faire passer un message ce matin. Les médias espagnols - également critiqués par «ZZ» - aussi, sans doute...