L'attaquant de la Côte d'Ivoire, Nicola Pépé, désigné homme de match lors du nul concédé par les Eléphants face à la Sierra Leone (2-2), dimanche à Douala, s'attend à «un gros match» face à l'Algérie, demain, pour le compte de la 3e et ultime journée du groupe E de la coupe d'Afrique des nations de football qui se déroule au Cameroun. «Remporter ce trophée, c'est bien. Mais ce soir (dimanche), on souhaitait rentrer avec les 3 points pour être qualifié pour le 2e tour. On a un gros match contre l'Algérie. Nous avons eu des occasions pour marquer le 3e but afin de nous mettre à l'abri. Cela n'a pas été possible avec cette erreur. Nous allons travailler. Nous avons un gros match contre l'Algérie. Le football en Europe et en Afrique n'est pas le même», a déclaré Pépé après la réception de son Prix. L'attaquant d'Arsenal a inscrit le second but des éléphants contre la Sierra Leone et croyait avoir donné le succès à la Côte d'Ivoire. Mais le but gag encaissé à la 93e a complètement changé le tournant du match. Certes, la Côte d'Ivoire est toujours en tête du groupe E avec 4 points, mais n'est pas encore qualifiée pour les 8es de finale. Ils auront besoin d'un point face aux champions d'Afrique algériens pour passer. Une défaite jeudi contre les hommes de Djamel Belmadi serait synonyme d'une élimination précoce du tournoi.

Programme d'aujourd'hui

Egypte - Soudan (20h)

Guinée-Bissau - Nigeria (20h)