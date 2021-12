De retour à l'hôpital de Sao Paulo depuis 2 semaines pour observer un traitement de chimiothérapie, Pelé (81 ans) va pouvoir quitter l'établissement comme le révèle le communiqué de l'hôpital Albert-Einstein qui a donc assuré que la légende brésilienne «se trouve dans un état stable et poursuivra son traitement de la tumeur du colon identifiée en septembre dernier». Si la date de sortie du triple Champion du monde n'est pas précisée, l'état de santé du roi Pelé reste forcément sources d'inquiétudes, qui plus est, après ces deux dernières semaines où peu d'informations ont été données à ce sujet. A noter que Pelé avait déjà été hospitalisé dans cet hôpital durant un mois, entre août et septembre. Le 4 septembre, on avait notamment retiré au Brésilien une tumeur du côlon détectée lors d'examens de routine.