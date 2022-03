19 ans depuis novembre dernier, la vie - et la carrière - en face et pourtant déjà des milliers d'yeux en pâmoison devant lui: Pedri en avait déjà conquis beaucoup mais pour les derniers sceptiques, sa prestation ce dimanche soir, lors de la large victoire du Barça face à Bilbao (4-0), en clôture de la 26e journée de Liga. Pas de but, certes mais une performance XXL et des moments de grâce. Le plus symbolique? Sans aucun doute, ce dribble autour de la 78e minute. Au duel avec Balenziaga le long de la ligne de touche, le milieu de terrain écarte un peu le ballon sur la gauche avec son pied droit, contrôle du gauche, temporise avec son adversaire dans le dos, puis claque un petit pont en talonnade pour se retourner et éliminer le joueur du club basque. Aïe l'ego. Et bonjour la viralité sur les réseaux sociaux. Mais s'il n'y avait que ce geste... D'une maturité déconcertante compte tenu de son âge, Pedri a pesé de tout son talent, notamment sur les ressorties de balles décidément très propres depuis la nomination de Xavi sur le banc catalan. Avec un don pour la projection et la distribution du jeu. De quoi rappeler... un certain Andrés Iniesta. «Pedri me rappelle Iniesta, confie d'ailleurs son coach après le match du soir. Une merveille. Je n'ai pas vu beaucoup de talents comme ça.» Quelques jours plus tôt, Xavi lâchait, à propos du Golden Boy 2021: «Il n'y a pas un talent au monde comme lui.» Pedri partage avec Iniesta, en plus de ses efforts sans relâche sur le terrain, de sa couverture, de ses ballons soyeux et de son sens du collectif, un trait de caractère: l'humilité. Après le succès contre Bilbao, le petit génie du Barça s'étonnait même des louanges reçues, notamment pour son dribble fou. «Je me sentais bien, j'ai profité du moment. Mais j'étais dans la merde si je me ratais (sur le geste). J'ai levé les yeux vers l'écran parce que je n'y croyais pas. Mais il faut que je travaille beaucoup pour parvenir à devenir quelqu'un dans le football.» Pour l'instant, c'est plutôt bien parti.