Depuis sa dernière victoire «retentissante» à domicile contre le RC Relizane (8-2), qui se trouve au bas du tableau, le MC Alger, drivé par le coach tunisien Khaled Benyahia, n'a pas gagné le moindre match. En effet, depuis le 13 mars dernier, le MCA a été tenu en échec à domicile par le CS Constantine (0-0) avant de perdre son derby face au leader, le CR Belouizdad (1-0). Par la suite, et dans son second derby consécutif face au Paradou AC, Chaâl et ses coéquipiers ont été tenus en échec face au Paradou (1-1). Vendredi, c'est l'Olympique de Médéa qui oblige les joueurs mouloudéens au partage des points du match de cette 24e journée de la Ligue 1.

Et là, il faut bien faire remarquer, qu'en réalité, les joueurs de Benyahia ont été très touchés par la défaite dans le derby contre le CRB sur lequel ils fondaient beaucoup d'espoir pour bien réduire l'écart qui les sépare du leader, avec bien sûr l'objectif de tenter le titre de champion d'Algérie. La problématique de la concrétisation des différentes occasions que créent les joueurs du MCA n'a toujours pas trouvé de solution de la part du staff technique dirigé par Benyahia. Certains, estiment que le doute s'est installé au sein de l'équipe et le problème serait d'ordre «psychologique». Le nul de vendredi contre l'Olympique de Médéa conforte donc cette stérilité des joueurs du Mouloudia. D'autres, estiment que c'est le départ du président du conseil d'administration (CA) du Mouloudia, Ammar Brahmia, qui a joué sur le moral des joueurs. En effet, dans la nuit du 21 au 22 mars dernier, Brahmia a quitté la présidence du CA de la société sportive par actions «SSPA-Le Doyen-Mouloudia Club d'Alger» et a été remplacé par Mohamed Hakim Hadj Redjem. Le comble c'est que le communiqué du MCA ne précise pas les raisons du limogeage de Brahmia qui n'a finalement tenu que 11 mois à la tête du Doyen. Des joueurs ne cessaient de réclamer le règlement de leur situation financière. Mais, Brahmia ne peut rien devant les responsables de la Sonatrach qui, eux, sont les véritables «financiers» du MCA. Ceci dit, il est important de rappeler que lorsque Hadj Redjem a été désigné à la place de Brahmia, le premier nommé s'est réuni avec les joueurs et leur a promis que la situation va se régler dans les plus brefs délais. Il avait d'ailleurs bien déclaré qu' «il n' y aurait pas de retard dans le paiement des salaires. Pour le moment et sur le terrain, les joueurs n'arrivent toujours pas à réaliser une victoire et ce depuis le 13 mars, soit les quatre derniers matchs, y compris ce dernier nul à domicile face à l'Olympique de Médéa. La crise est devant la porte du Doyen et les responsables concernés, aussi bien sur le plan technique qu'administratif, se doivent de trouver des solutions au plus vite pour annihiler tout doute...