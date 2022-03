Nommé gardien numéro un en début de saison, Pau Lopez (27 ans, 23 matchs en L1 cette saison) n'a senti aucune hostilité en interne. Le portier de l'Olympique de Marseille assure que tout s'est bien passé, surtout grâce à l'aide de son remplaçant Steve Mandanda (36 ans, 4 matchs en L1 cette saison).«Je savais que j'arrivais dans un club où il y avait une légende, a raconté l'Espagnol à Prime Video. Mandanda est une icône à Marseille et il a tant fait pour ce club. Pour moi, c'était une opportunité d'être en compétition avec un gardien tel que Mandanda. Et quand j'ai commencé à jouer, je savais que j'allais être dans l'oeil du cyclone. Et c'est normal, les supporters ont passé des années à voir ce gardien dans les buts de l'OM. Un inconnu arrive et prend sa place, les supporters sont surpris. Mais ça a été facile dans le sens où cela se passait bien au jour le jour avec lui.» «Il a toujours été à mes côtés, jamais il ne m'a dénigré ou fait un mauvais coup. Au contraire, il m'a toujours aidé. Le Mandanda que je côtoie tous les jours dans le vestiaire est au-dessus du joueur...».