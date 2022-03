Gardien numéro un de l'Olympique de Marseille, Pau Lopez réalise une saison convaincante. Mais au lieu de souligner ses performances, le portier espagnol préfère mettre en avant l'aide de ses coéquipiers, à commencer par son concurrent Steve Mandanda. Pau Lopez est solidement installé en tant que gardien numéro un à l'OM. Jorge Sampaoli a beau évoquer une forme de concurrence devant les médias, sa hiérarchie des gardiens n'a pas bougé. Depuis septembre dernier, dans l'esprit de l'entraîneur, Pau Lopez (27 ans) reste le portier numéro un de l'Olympique de Marseille. Un choix notamment basé sur la qualité du jeu au pied de l'Espagnol, jugé supérieur à celui de Steve Mandanda (36 ans). Pourtant, le titulaire admet que ce n'est pas son point fort. «Je pense que je n'ai pas un gros niveau au pied, mais je fais ce que l'on me demande, a confié Pau Lopez dans un entretien accordé à Prime Video. J'ai cette faculté de m'adapter au jeu de l'équipe.

J'essaye de m'améliorer au pied, de prendre de meilleures décisions et d'aider l'équipe.» L'essentiel, c'est que le gardien définitivement transféré à l'OM donne satisfaction à Sampaoli. Et pas seulement dans la construction des actions. La recrue du dernier mercato estival a surtout réalisé des arrêts importants dans la saison, d'où ses 12 clean sheets au compteur, essentiellement réussies en première partie de saison. Pour Pau Lopez, l'explication est surtout collective. «Quand l'équipe joue bien avec le ballon, l'adversaire ne peut quasiment pas attaquer, a répondu l'ancien gardien du Bétis. Quand l'équipe perd le ballon et la supériorité, l'adversaire a la possession et donc plus de chances de te mettre en danger. (...) Ce n'est pas que le gardien de Marseille faisait énormément d'arrêts, c'est juste que je concédais moins de frappes.» Grâce à ses performances ou à celles de son équipe, Pau Lopez peut tout de même se réjouir de sa saison. Le natif de Gérone a mis tout le monde d'accord, alors qu'il s'attendait à davantage d'hostilité compte tenu du statut de son concurrent Steve Mandanda. «Je savais que j'arrivais dans un club où il y avait une légende, a-t-il raconté. (...) Et quand j'ai commencé à jouer, je savais que j'allais être dans l'oeil du cyclone. Et c'est normal, les supporters ont passé des années à voir ce gardien dans les buts de l'OM. Un inconnu arrive et prend sa place, les supporters sont surpris.» L'aide précieuse de Mandanda a facilité la tâche à l'international français. «Ça a été facile dans le sens où cela se passait bien au jour le jour avec lui. Il a toujours été à mes côtés, jamais il ne m'a dénigré ou fait un mauvais coup. Au contraire, il m'a toujours aidé. Le Mandanda que je côtoie tous les jours dans le vestiaire est au-dessus du joueur. C'est une personne qui a toujours le sourire, qui a une voix dans l'équipe. (...) Au final, pour moi, ce n'était pas un passage si compliqué comme cela peut sembler l'être de l'extérieur», a conclu Pau Lopez, reconnaissant envers Mandanda et plein d'humilité.