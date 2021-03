Alvaro Morata a fait son grand retour à Turin cet été sous la forme d'un prêt. L'attaquant espagnol enchaîne les bonnes performances et réalise une très belle saison. Un bilan satisfaisant selon Nicolo Schira qui indique que la Juventus Turin souhaite le conserver. Le prêt bianconeri inclut une possible prolongation d'une année supplémentaire pour ,10 millions d'euros. Clause que devrait donc lever la Vieille Dame. Alvaro Morata a récemment déclaré se sentir très bien à Turin et n'est pas contre poursuivre sa carrière en Italie: «Lorsque vous êtes en prêt, votre opinion importe peu. Mais j'étais heureux à l'Atletico et je suis heureux à la Juve.

À la fin de l'été, la direction viendra m'en parler. Je suis heureux à la Juve, c'est le début d'un nouveau projet.»