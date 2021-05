La Confédération africaine de football a maintenu le 30 juin comme dernier délai pour ses Fédérations membres afin d’envoyer la liste des clubs engagés dans la prochaine édition de la Champions League et la coupe de la CAF. L’Algérie et la FAF se trouvent dans une situation délicate, le cas échéant, puisqu’à cette date (30 juin), le championnat de Ligue 1 ne serait encore pas achevé, d’où l’impossibilité de désigner les deux premiers au classement, qui joueront la LDC, et le troisième, appelé à disputer la coupe de la CAF. Seul club pouvant être désigné, est le second participant en coupe de la CAF, puisqu’il s’agira du vainqueur de la coupe de la Ligue professionnelle, actuellement au stade des quarts de finale. En réalité, il s’agit d’un cas non prévu, ce qui renvoie vers l’article 82 des statuts de la FAF, qui donne habilitation aux membres du Bureau fédéral de prendre des décisions. En attendant, donc, quelle décision sera prise dans les jours à venir, face au niet catégorique de la CAF.