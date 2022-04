Annoncé vers la sortie depuis plusieurs semaines désormais et notamment en prêt, le dernier rempart du Paris Saint- Germain, Gianluigi Donnarumma, ne devrait finalement pas quitter le nouveau champion de France. L'intéressé a effectivement lui-même confirmé au média Sky Italia qu'il serait Parisien lors du prochain exercice. «Je vais rester au PSG et essayer de gagner la Ligue des Champions. C'est une grande satisfaction. C'était une année d'acclimatation pour moi, mais je suis vraiment heureux de la façon dont ça s'est passé. Nous sommes désolés d'avoir déçu nos supporters en Ligue des Champions, mais nous allons essayer d'y remédier.» Cette saison, il a disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues et a gardé 8 fois sa cage vierge.