A la recherche d’un nouvel entraîneur en milieu et place de Franck Dumas, dont le contrat a été résilié à l’amiable, la direction du Chabab devrait dévoiler son choix au courant de cette semaine. Et selon des sources, les trois techniciens marocains annoncés, ici et là, ne font pas partie des plans des Belouizdadis. Il s’agit de Houcine Amouta, Badou Zaki et Rachid Taoussi. Le premier, à la tête de l’Equipe nationale A’ de son pays, est pressenti pour remplacer Vahid Halilodhic en Equipe première, alors que deux autres, qui ont déjà drivé le Chabab, sont engagés avec la direction technique nationale marocaine. Nabil Neghiz, qui figurait comme priorité, ne risque pas d’être l’entraîneur du Chabab, en raison de la divergence sur la durée du contrat. Des profils de deux techniciens tunisiens, deux Français et un Portugais sont sur les tablettes des Rouge et Blanc. R. S.