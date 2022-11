Les autorités du Qatar et la Fifa sont revenues sur leur décision de vendre de la bière aux supporters autour des stades du Mondial-2022. «A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la Fifa», il a été décidé de «supprimer les points de vente de bière des périmètres des stades» et de «concentrer la vente de boissons alcoolisées» dans les fan zones et les établissements autorisés, précise un communiqué de la Fifa, sans donner les raisons de cette décision. Seules des bières sans alcool devaient être disponibles dans les stades. Au Qatar, consommer de l'alcool est légal pour les non musulmans de plus de 21 ans mais strictement encadré. Les règles concernant la consommation d'alcool dans les stades de foot varient d'un pays à l'autre. Pendant la Coupe du monde 2014, le Brésil avait levé l'interdiction d'en consommer dans ses enceintes, à la demande de la Fifa.