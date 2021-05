À l'heure où le titre pourrait lui échapper pour la première fois depuis 3 ans, le PSG se

retrouve à un moment charnière de son histoire récente. Alors que Neymar a été prolongé jusqu'en juin 2025, que Kylian Mbappé n'a toujours pas donné son aval pour poursuivre son aventure dans la capitale, d'autres joueurs de la ligne offensive n'ont pas vraiment la même cote auprès des dirigeants. Mauro Icardi (28 ans) fait partie de ceux qui déçoivent le plus depuis quelques mois. Définitivement recruté pour 50 millions d'euros, l'été dernier, l'attaquant argentin ne parvient pas à faire oublier Edinson Cavani. S'il affiche des statistiques loin d'être ridicules, avec 32 buts en 60 matchs depuis son arrivée, l'ancien joueur de l'Inter semble être en marge du jeu parisien. À côté de ses quelques performances intéressantes, comme son entrée de jeu décisive contre Saint-Étienne (3-2), le mois dernier, on retrouve des prestations catastrophiques, notamment en LDC, avec une présence trop limitée pour peser sur des défenses bien plus redoutables qu'en Ligue 1. Il faut dire qu'Icardi ne fait pas grand-chose pour se mettre en évidence. Là où El Matador se distinguait par ses énormes efforts et sa générosité, l'Albiceleste, lui, se montre bien plus attentiste et ne participe que trop peu au jeu. S'il parvient à être trouvé assez facilement par Mbappé, qui lui a distillé 10 offrandes en quasiment deux saisons, le joueur formé au FC Barcelone n'a pas la même relation avec la star de l'équipe, Neymar, qui ne lui a pas délivré la moindre passe décisive depuis le début de leur collaboration. Une statistique assez troublante qui a mis la puce à l'oreille des dirigeants. En plus de ce manque de complémentarité avec la tête de gondole du projet francilien, Icardi a multiplié les pépins physiques. Genou, adducteurs, cuisse, Covid-19, périodes de méforme, le numéro 9 parisien n'a jamais réussi à enchaîner plusieurs matchs dans des conditions optimales afin d'emmagasiner la confiance nécessaire à ce poste spécifique. En interne, certains lui reprochent une hygiène de vie inadaptée, avec des habitudes alimentaires, comme sa propension à enchaîner les barbecues, qui ne collent pas forcément aux exigences du football de haut niveau, souligne L'Equipe. Pour autant, le PSG ne le pousse pas forcément vers la sortie. Conscient que le marché des finisseurs reste assez fermé, notamment en cette période de crise sanitaire, Leonardo, à l'origine de son arrivée, ne fait pas de sa vente une priorité absolue. Mais le directeur sportif n'est pas contre cette idée si un prétendant, comme la Juventus, qui le suit depuis des années, proposait un chèque d'au moins 40 millions d'euros. Cela permettrait à Paris de limiter la casse et d'économiser son important salaire (10 millions d'euros/an) pour se concentrer intégralement sur la prolongation de Mbappé.