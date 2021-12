Le nouveau responsable technique du MC Oran, Mouaz Bouakkaz, n'est pas du tout de répit, sa mission est d'autant plus rude qu'il estime juste d'ouvrir plusieurs fronts de bataille, jugeant que «la situation chaotique est nécessairement à redresser». De prime à bord, le premier chantier à lancer est de rassurer les joueurs qu'ils sont en mesure d'aller de l'avant. Il suffit de les mettre sur leur orbite et qu'ils soient confiants de leurs capacités. C'est du moins ce que laisse entendre Bouakkaz qui affirme qu'«il est impératif que les joueurs aient confiance de leurs potentialités et de s'affirmer». «Nous allons entamer notre mission en nous basant sur le plan psychologique. Cela constituera notre meilleure arme que nous utiliserons dans les prochains jours», explique le technicien tunisien. Il estime avoir «pris en main une équipe désemparée et un groupe désuni». En décortiquant la situation qui prévaut la maison des Hamraoua a été diplomatique dans ses propos. Autrement dit, il ne verse aucunement dans une quelconque polémique, notamment en ce qui concerne les raisons de la stagnation du groupe. «La situation n'est pas causée par le précédent staff technique», a-t-il affirmé, précisant qu'«elle est imposée de fait». Et ce n'est pas tout. Le même technicien estime que «les recrutements à opérer lors du mercato régleront amplement le problème». Plusieurs chantiers attendent le Bouakkaz. Ce dernier, à peine arrivé à Oran, a pris le soin de superviser la rencontre disputée à Oran par les Hamraoua en affrontant le RCA. La rencontre s'est achevée par un score de parité (1-1). Ce résultat est, selon Bouakkaz, une défaite pour son équipe, étant donné que la rencontre a été disputée à domicile. «Il ne faut pas fuir en avant», a affirmé Bouakkaz, soulignant que «quelle que soit la situation, faut-il le dire, tout score d'égalité à domicile est indiscutablement une défaite». Et d'ajouter, sans pour autant mépriser le représentant de la Mitidja et sa prouesse, que «nos joueurs se sont mis à retrouver au début du matche», expliquant que «nous avons été confrontés à une très forte résistance des joueurs du RCA en adoptant la stratégie basée sur les contres attaques furtives menées sur les ailes». Cela, ajoute l'entraineur, n'a pas empêché les joueurs à faire face aux assauts de leurs invités. «Nous joueurs ont, à plus d'une reprise, réussi les duels». Pour le coach, le constat est claire, précis et net: «Les joueurs ne manquent pas d'aptitudes physiques ni techniques, il suffit d'harmoniser ses atouts pour en faire une troupe cohérente». Pour les connaisseurs et les supporters en particulier, le ton est à remettre la troupe sur de bons rails. Une question est en droit de poser, est-ce que le coach qui connait parfaitement le club ainsi que les exigences de ses supporters pourra redresser la barre en un laps de temps rapide? D'autant plus que la situation urge. Le MCO, ayant disputé six matches a, jusque-là, récolté cinq petits points. Par où devra-t-il commencer? Le technicien tunisien, venu en pompier, est attendu pour redonner l'image d'un club en quête de l'image qu'il a perdu des années durant.





Ligue 1 - 7e journée

Programme Vendredi

US Biskra - ASO Chlef (15h)

RC Arbaa - CR Belouizdad (15h)

JS Saoura - MC Oran (17h)

Samedi

NA Hussein Dey - NC Magra (14h30)

O Médéa - MC Alger (14h30)

HB Chelghoum Laïd - RC Relizane (14h30)

ES Sétif - WA Tlemcen (17h)

A programmer

Paradou AC - CS Constantine

USM Alger - JS Kabylie