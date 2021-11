Les jours de Marcos Paqueta sont-ils comptés à la tête de la barre technique du CR Belouizdad? A en croire des sources au fait des affaires du double-champion d'Algérie en titre, cela est bel et bien le cas, et la décision concernant son avenir dépendra du résultat du derby de samedi prochain face au NA Hussein Dey. Un match qu'abritera le stade du 20-Août à partir de 14h30, dans le cadre de la 6e journée du championnat de Ligue 1. Après 5 journées disputées, le Chabab pointe à la 8e place avec 8 points au compteur, après 2 victoires, 2 défaites et un match nul. En dépit de ces résultats, l'équipe ne trouve toujours pas une identité de jeu et perd «gratuitement» des points. Le Brésilien, qui ne faisait pas l'unanimité depuis son arrivée déjà, est pointé du doigt, notamment en raison de la manière avec laquelle il gère les rencontres et ses changements inexpliqués et inexplicables. Cela a été aussi le cas, lors de la précédente journée en déplacement chez l'ES Sétif. Le Chabab menait au score (2-0) à la mi-temps, avant de concéder 2 buts et voir le match se solder sur un score de parité (2-2). Les remplacements effectués par Paqueta et les membres de son staff technique ont été contestés au sein même de la direction. Dans ce sillage, on laisse entendre que le président du conseil d'administration, Mohamed Benalhadj, l'aurait convoqué pour une séance de travail au siège du club, au même titre que ses collaborateurs. Pour le remplacer, en cas de faux pas lors du prochain derby, l'on pousse en interne pour Zoran Manojlovic, le Serbe sacré champion d'Algérie avec le Chabab lors de la précédente édition du championnat. Manojlovic est actuellement sans club, depuis sa séparation avec les Saoudiens d'Al Taï, pour mauvais résultats. Seulement, nous apprenons qu'aucun contact n'a eu lieu avec le technicien en question ni même son adjoint, le Tunisien, Karim Sebaï. La manière selon laquelle les deux hommes avaient quitté le Chabab est restée en travers de la gorge des responsables du Chabab, lesquels préféraient, en cas de séparation avec Paqueta, exploiter d'autres pistes.