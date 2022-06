Peut-on assister à un revirement de situation pour l'entraîneur du CRB, Marcos Paqueta, dans les heures à venir? À en croire des sources, cela est possible dans la mesure où on laisse entendre que le coach brésilien aurait fini par rencontrer son président, Mohamed Benelhadj, hier, et celui-ci lui aurait proposé un nouveau contrat d'une année. Toujours selon les mêmes sources, le retard accusé pour concrétiser avec un nouveau coach et, aussi, la pression des supporters auraient poussé les dirigeants du Chabab à opter pour cette piste.