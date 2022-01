Saisi en référé, la semaine dernière, le TAS (Tribunal arbitral du sport) a décidé de suspendre la sanction de Pape Gueye. Le milieu de terrain de l'OM avait été suspendu par la FIFA pour 4 mois, à la suite de son transfert avorté à Watford, avant sa décision de rejoindre l'OM, à l'été 2020. Cette décision du TAS concerne uniquement le joueur, qui pourra donc poursuivre la CAN avec le Sénégal et la saison de Ligue 1 ensuite avec Marseille. Le TAS jugera le fond de l'affaire concernant Gueye dans les prochains mois. Cela ne change rien à la situation de l'OM, sanctionné de deux mercatos, sans pouvoir recruter à compter de l'été prochain. Et si le club n'a pas saisi le TAS en référé, il constitue actuellement un dossier, afin de faire annuler sa sanction.