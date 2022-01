Auteur de cinq victoires de suite, le CRB aura à coeur de préserver la dynamique, devant le nouveau promu, qui a réussi à revenir avec un point précieux de son déplacement à Oran face au MCO (2-2). La JS Saoura, qui reste sur un succès chez le WA Tlemcen (3-2), accueillera le MC Alger dans une affiche qui s'annonce ouverte à tous les pronostics. La JSS qui a réussi jusque-là un parcours sans faute depuis le début de l'exercice à Bechar, devra rester vigilante face à un adversaire qui a pu relever la tête après sa défaite à Constantine (0-3), en alignant trois victoires de rang. Le Paradou AC, considéré comme l'une des équipes les plus en forme du moment, avec quatre succès de suite, sera au rendez-vous avec le derby algérois face au NA Hussein Dey, en chute libre après un début de saison prometteur. Les Sang et Or n'ont pu décrocher qu'un seul point lors des cinq derniers matchs, et devront sortir la tête de l'eau dès ce derby face au PAC, pour ne pas compliquer davantage leur situation. De son côté, le CS Constantine qui s'est racheté rapidement en l'emportant à la maison face au NAHD (2-1), après sa défaite à Sétif (0-1), se rendra à l'Arba pour croiser le fer avec l'équipe locale, qui jouera pour la 1ére fois dans son antre d'Ismaïl-Makhlouf, homologué récemment par la commission d'audit de la LFP. L'US Biskra et l'ES Sétif, logées ensemble à la 6e place, partiront favorites à domicile, face respectivement, face au WA Tlemcen et à l'Olympique Médéa. Battues lors de la précédente journée, l'USB et l'Entente aborderont leur rendez-vous avec la ferme intention de se racheter face à deux équipes qui traversent une mauvaise passe. Si le WAT ferme le tableau, l'OM reste sur trois défaites consécutives. L'USM Alger, battue dans le derby face au CRB (0-1), n'aura plus droit à l'erreur, à l'occasion de la réception du NC Magra. Les Algérois, sans la moindre victoire depuis quatre journées, devront se remettre en question et renouer avec la gagne, en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, en remplacement du Français, Denis Lavagne, limogé. La JS Kabylie, sur une courbe ascendante avec un bilan encourageant de 7 points récoltés sur 9 possibles, tentera de confirmer son réveil en affrontant à Tizi Ouzou le MC Oran, qui peine à amorcer son départ, en enchaînant les mauvais résultats, sur et loin de ses bases. Enfin dans le bas du tableau, l'ASO Chlef, tenue en échec mardi à domicile par la JSK (1-1), aura l'occasion de se racheter chez elle, en recevant le RC Relizane, qui a retrouvé le goût de la victoire lors de la précédente journée en dominant l'OM (2-1), après plusieurs journées de disette.

Programme Aujourd'hui

NA Hussein Dey - Paradou AC (14h)

HB Chelghoum Laïd - CR Belouizdad (14h)

RC Arba - CS Constantine (14h)

JS Kabylie - MC Oran (15h)

ASO Chlef - RC Relizane (15h)

JS Saoura - MC Alger (17h)

ES Sétif - O Médéa (18h)

Demain

US Biskra - WA Tlemcen (14h)

USM Alger - NC Magra (18h)

R. S.