Blessé lors de la défaite à Troyes (1-0) samedi en Ligue 1, Nicolas Pallois (34 ans, 25 matchs en L1 cette saison) souffre bien d'une entorse du ligament latéral interne d'un genou. Ce type de blessure peut entraîner des absences plus ou moins longues et pouvait donc menacer la fin de saison du défenseur central de Nantes.

Mais d'après plusieurs sources dont L'Équipe, le Canari devrait seulement rater un mois de compétition. L'ancien Girondin sera revenu bien avant la finale de la coupe de France contre Nice le 7 mai. Sans doute un soulagement pour Pallois et son coach Antoine Kombouaré.