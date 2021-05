La Confédération africaine de football annonce que la procédure de demande d'accréditation des médias souhaitant couvrir le tirage au sort de la coupe d'Afrique des nations 2021 est ouverte. Le tirage au sort pour répartir les 24 équipes en six groupes de la CAN aura lieu à Yaoundé, au Cameroun, le 25 juin 2021. L'accréditation des médias se termine le 13 juin 2021. Les médias intéressés par la couverture de ce tirage au sort peuvent procéder à une demande d'accréditation, exclusivement en ligne, via l'Espace média de la CAF (CAF Media Channel), accessible via le site Internet de l'instance continentale. L'inscription à l'Espace média est un préalable permettant de donner accès à la plate-forme de demande d'accréditation. Une demande ne vaut pas une accréditation. Toutes les demandes sont sujettes à confirmation. Les confirmations ne se feront pas sur la base du premier arrivé, premier servi. Ceux dont les demandes auront été acceptées recevront des informations complémentaires. Tous ceux qui sollicitent une accréditation et qui ont besoin d'un visa d'entrée au Cameroun se chargeront eux-mêmes des démarches consulaires pour l'obtention de leur visa. Les 23 équipes déjà qualifiées sont l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, les Comores, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, la Tunisie et le Zimbabwe.