La FAF a interpellé lundi les clubs de Ligue 1 professionnelle et ceux de la Ligue nationale amateur, pour leur annoncer que la 3e période d’enregistrement (mercato) s’est officiellement ouverte le jour-même, en précisant qu’elle restera en vigueur jusqu’au 11 avril prochain, à minuit. La direction de l’USM Alger sera probablement une des premières à profiter de cette nouvelle fenêtre de transfert, pour qualifier sa nouvelle recrue hivernale, l’attaquant ghanéen Kwame Opoku. En effet, l’ex-fer de lance de l’Asante Kotoko s’est déjà engagé avec les Rouge et Noir pour une durée de 4 ans et demi, et ses nouveaux employeurs ont annoncé dans un précédent communiqué qu’ils procèderont à sa qualification dès l’ouverture officielle de la nouvelle fenêtre de transfert.