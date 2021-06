Les deux joueurs de l'Equipe nationale de football, Youcef Atal et Adam Ounas, se sont contentés, mardi dernier, d'un travail spécifique, en salle de gym, à l'approche du troisième et dernier match amical des Verts, demain, face à la Tunisie au stade Hamadi-Agrebi de Radès (20h30), a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. «Tout le monde était présent au coup d'envoi de la séance d'entraînement (18h00), exception faite pour Adam Ounas et Youcef Atal, qui ont travaillé en salle de gym avant de suivre l'entraînement à partir du bord du terrain. Leur état de santé est rassurant», a affirmé l'instance fédérale dans un communiqué.

Titularisé lors du premier match amical face à la Mauritanie (4-1), Atal a été touché au genou, alors qu'Ounas, entré en cours de jeu lors de la deuxième confrontation devant le Mali (1-0), a reçu un coup à la tête suite à un choc aérien avec un défenseur malien. «Après le rituel échauffement en jonglerie, les tours de piste et les quelques exercices en ateliers, les joueurs ont retrouvé le ballon lors d'oppositions en plusieurs actes avant de terminer sur la moitié du terrain en quatre mi-temps entre les porteurs de chasuble orange et ceux en violet.

Et ce sont ces derniers qui l'emportèrent, après une partie bien disputée, mais dans une ambiance très bon enfant», ajoute la FAF.

Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez ont effectué leur dernière séance d'entraînement, hier, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger, 18h), avant leur déplacement pour Tunis. Sur place, la sélection nationale s'entraînera sur la pelouse du stade Hamadi-Agrebi de Radès, aujourd'hui à 18h30, selon un communiqué de la Fédération tunisienne (FTF). Ces rencontres amicales s'inscrivent dans le cadre de la préparation des Verts en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022, dont le coup d'envoi a été reporté de juin à septembre prochain, en raison de la pandémie de Covid-19.